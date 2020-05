Die Stadtbibliothek bietet im Verbund mit anderen Bibliotheken der Region bereits jetzt ca. 20.000 digitale Bücher, Hörbücher und Zeitschriften über das Portal Onleihe Erft an. Das Interesse und der Zugriff auf die digitalen Medien und Informationsangebote der Stadtbibliothek sind angesichts eingeschränkter Zugriffsmöglichkeiten auf die Regale aufgrund der derzeit gültigen Kontaktbeschränkungen in den letzten Wochen so stark gewachsen, dass die Stadtbibliothek ihr Angebot laufend aufstocken und erweitern musste und wollte. Mehr als 150 neue Kunden haben in den letzten Wochen von dem Angebot der Online-Anmeldung Gebrauch gemacht. Besonders gefragte Romane und Sachbücher auf Onleihe Erft sind derzeit teilweise für Wochen ausgebucht. Die Stadtbibliothek hat sich daher entschlossen, einen weiteren E-Book-Anbieter zu testen und dort die besonders beliebten Medien zusätzlich anzubieten. Die Firma Overdrive ist seit Jahren der führende E-Book-Anbieter in den USA. Das deutschsprachige Buchangebot wurde allerdings erst in den letzten Monaten ausgebaut und wird ständig aktualisiert und erweitert.

Die Webseite von Overdrive und die Handhabung der zugehörigen App Libby zeichnen sich durch eine große Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung aus. Darüber hinaus bietet Overdrive eine besonders kundenfreundliche Funktion: Angemeldete Kunden der Bibliothek können sich über die Webseite bei Overdrive per Mausklick Bücher oder Medien aus dem kompletten elektronischen Buchmarkt wünschen, die bisher noch nicht angeschafft wurden. Diese Wünsche werden in Echtzeit an die Bibliothek übermittelt, die dann entscheiden kann, ob das Medium voraussichtlich noch weitere Interessenten finden wird und sich die Anschaffung insofern lohnt. Im besten Fall kann der Wunsch sofort erfüllt werden und der Leser kann innerhalb weniger Stunden auf das gewünschte Buch oder Hörbuch zugreifen. Die Stadtbibliothek Euskirchen möchte dieses zusätzliche Portal aufgrund dieser innovativen Möglichkeit vor allem für ein noch aktiveres Kundenwunsch-Management nutzen. Die vertraute Onleihe Erft mit ihren E-Books und E-Audios wird selbstverständlich weiterhin angeboten.

Zugang zu Overdrive und allen anderen Medien- und Informationsangeboten der Stadtbibliothek Euskirchen findet man über den Online-Katalog: https://webopac.citkomm.de/euskirchen.

Individuelle Beratung gibt es über bibliothek@euskirchen.de oder Tel. 02251 65074-50.