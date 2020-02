Jecke übernehmen die Macht in Euskirchen

Narren stürmen das Rathaus in Bad Münstereifel

Bad Münstereifel. Unter dem Motto „Manege frei und Vorhang auf! Herein spaziert in den Circus Communale“ stand die Rathauserstürmung in Bad Münstereifel. Freiwillig wollte Zirkusdirektorin Sabine Preiser-Marian den Schlüssel zum Rathaus aber nicht rausrücken. Die Karnevalisten mussten sich zuerst in einigen artistischen Disziplinen, wie Jonglieren oder Tanzen mit einem Hula-Hoop-Reifen mit der…