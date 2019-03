Jobmesse Euskirchen: Zufriedene Besucher und Aussteller

»Wir sind zum Messebeginn förmlich überrannt worden und hatten sogar kurzzeitig überlegt, die Besucher nur noch in Intervallen rein zu lassen. Die Lage hat sich aber schnell entspannt«, resümiert WochenSpiegel-Anzeigenleiter Thomas Pelzer. Mehrere tausend Messebesucher, darunter Jobsuchende, Wiedereinsteiger, Berufswechsler, Existenzgründer, Schüler und einfach nur Interessierte hatten am vergangen Donnerstag den Weg zur zweiten Euskirchener Jobmesse in City-Forum gefunden um mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen oder um sich über bestimmte Berufe zu informieren. »Und es gab viele Gespräche. 50 Prozent der rund 40 Aussteller waren derart zufrieden, dass sie schon jetzt angekündigt haben bei der Jobmesse im nächsten Jahr definitiv wieder dabei zu sein«, betont Pelzer.





Auch Rahmenprogramm war ein Besuchermagnet

Gut besucht waren nicht nur die zahlreichen Vorträge in der Actimonda-Lounge. Die Beratungsgespräche in der Coachingzone und das Fotoshooting für Bewerbungsfotos waren ebenfalls ein Besuchermagnet. Komplett ausgebucht war der Bewerbungsmappencheck den die Agentur für Arbeit angeboten hatte. »Einige Aussteller haben mir berichtet, dass sie dank der Messe, für lange vakante Stellen endlich den richtigen Bewerber gefunden haben. Das beweist meiner Meinung nach, dass die Gespräche die ‚Face to Face‘ geführt werden um ein Vielfaches effizienter sind, als wenn ein Arbeitgeber nur die reine Bewerbung vor sich liegen hat. Und es gibt tolle Arbeitgeber in der Region. Es lohnt sich einfach hier zu leben und zu arbeiten«, erklärt Pelzer.





Zweite Chance bei der Gerolsteiner Jobmesse

Eine Wiederholung wird es also im nächsten Jahr definitiv geben. Wer es in dieser Woche nicht geschafft hat, die Jobmesse in Euskirchen zu besuchen, hat am Donnerstag, 28. März eine weitere Gelegenheit sich zu informieren und interessante potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Von 10 bis 17 Uhr öffnet dann die erste Gerolsteiner Jobmesse ihre Tore im Rondell Gerolstein (Stadthalle, Rondell 1, 54568 Gerolstein). Infos dazu unter: www.jobmesse-gerolstein.de