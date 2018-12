Klostergarten in anderem Licht

Am vierten Adventswochenende werden im innerstädtischen »Klostergarten«, zwischen City-Forum und Kinocenter Galleria, verschiedene Lichtinstallationen aufgebaut, die die kleine Parkanlage auf besondere Weise in einem neuen Licht erscheinen lassen werden. Bäume und Bänke werden in verschiedenen Farben angestrahlt und mit Lichtern bestückt. Zudem wird in einem beleuchteten Tuchwald ein geheimnisvoller Ort geschaffen. In einer Projektion wird die Entwicklung des Veranstaltungsortes und der Stadt porträtiert. Ein Lichterbild kann von den Besuchern gestaltet werden, sodass Kinder und Erwachsene sich aktiv in die Gestaltung eines Lichtkunstwerkes einbringen können.

Programm der Klosterlichter

Ein kulturelles Programm mit Live-Musik und Lichtkunst sowie kulinarische Köstlichkeiten laden kurz vor Weihnachten zum Verweilen in außergewöhnlichem Ambiente ein. In zwei gemütlich gestalteten Zelten kann man sich mit heißen Getränken, herzhaften und süßen Speisen aufwärmen. Dabei können Groß und Klein in einem Zelt Geschichten lauschen. Ein Geschichtenerzähler wird weihnachtliche und spannende Geschichten vorlesen.

Donnerstag, 20. Dezember:

17 Uhr - Weihnachtslieder des Blockflötenensembles der Musikschule

18 Uhr - Busker Bread

20 Uhr - Eifeler Alphornissen

Freitag, 21. Dezember:

17 Uhr - Mit Uwe Reetz durch die Weihnachtszeit

18.30 Uhr - Lichtkünstler René Albert

19 Uhr Jazz - & Soulband Bluebirds der Musikschule Euskirchen

20 Uhr - Gebärdenchor Klingende Hände & Friends

20.30 Uhr - Feuerspektakel mit René Albert

21 Uhr - Lautstärke

Samstag, 22. Dezember