Kölsche Weihnacht: Paveier und Gäste spielen im Stadttheater

Die Kölschen Weihnachtskonzerte der Paveier haben längst einen festen Platz in den Herzen des rheinischen Publikums gefunden. Zusammen mit befreundeten Künstlern zeigt die kölsche Kultband hier am Donnerstag, 12. Dezember in Euskirchen ihre andere, besinnliche Seite und setzt damit ein kleines Glanzlicht inmitten der oft hektischen Vorweihnachtszeit.

Live und unplugged werden die Paveier weihnachtliche Stimmung in festlichen Ambiente des Stadttheaters bringen und werden alte und neue Lieder in kölscher Sprache präsentieren, in denen das schönste Fest des Jahres besungen wird. Mal heiter und mit einem gehörigen Augenzwinkern, mal zu Herzen gehend und besinnlich, stammen die Titel meist aus der, seit vielen Jahren bekannten, Albumserie »Kölsche Weihnacht«.

Besondere Gäste bereichern Konzert

»Wie in jedem Jahr haben wir wieder besondere Gäste dabei«, verrät Paveier-Gitarrist und Sänger Klaus Lückerath. Mit auf der Bühne steht unter anderem der Kinderchor »Kimek« aus Alfter Witterschlick, der von Rene Breuer geleitet wird. Mit Volker Weininger, besser bekannt als der Sitzungspräsident, ist erstmals ein reiner Redebeitrag Teil des Programms. »Ihm ist es gelungen seine Rolle als Sitzungspräsident perfekt in die Weihnachtszeit zu integrieren«, sagt Lückerath. Einen musikalischen Kontrapunkt setzt die klassische Solistin Constanze Störck. »Als wir sie beim Vorsingen im Studio zum ersten Mal gehört haben, waren wir alle Sprachlos und das passiert nicht oft«, so Lückerath weiter. Neben J.P. Weber an der »Flitsch« (Mandoline), das Steichquartett »Himmel un Ääd« ist mit »Planschemalöör« wieder eine Shooting-Star-Band mit von der Partie.

»Am Ende spielen wir meist mehrere klassische Weihnachtslieder und das Publikum singt mit. Und es ist ergreifend zu sehen, was gemeinsames Singen mit den Menschen macht«, erklärt Bandmitglied Sven Welter.

Kartenvorverkauf

Karten für das Weihnachtskonzert »Paveier und Gäste« sind zum Preis von 29 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter anderem beim Wochenspiegel Euskirchen, Gerberstraße 41, erhältlich.