Künftige Tollitäten stellen sich dem Stadtrat vor

Nach der Begrüßungsrede des Bürgermeisters Dr. Uwe Friedl, in der dieser die anwesenden Fraktionen, die vier Vertreter der vaterstädtischen Karnevalsvereine – Prinzengarde, Narrenzunft, KG „Alt Oeskirche“ und die KG Erfttal begrüßt hatte, ging Friedl auf die ihm angetragene Kritik ein, die besagte: Welcher Dussel hat sich denn den 11.11. ausgedacht um einen Tollitäten-Empfang vorzunehmen und war etwas darüber erstaunt, da dies schon zum 5. Mal an diesem Tag stattfand? Dieser Dussel sei zum einen der Präsident der FEuKa und zum anderen der Bürgermeister gewesen", scherzte Friedl und übergab das Mikrofon an Helmut Marian, Präsident des Festausschusses Euskirchener Karneval.

„Während wir noch auf die 4. Jahreszeit warten, so hat heute mit dem 11.11. die 5. Jahreszeit für die Jecken begonnen“, sagte Marian. Der offizielle Startschuss für die designierten Tollitäten fällt am 16.11. um 11.11. Uhr auf dem Alten Markt zur Vorstellung von Prinz und Küfer der Session 2019/2020.

Nach 12 Jahren stellt die KG Erfttal 1958 e.V. mit Prinz Winfried II. wieder einen Regenten. Winfried Flimm ist 1970 in Bürvenich geboren und in Frauenberg aufgewachsen. Seine Frau Daniela, mit der er seit 25 Jahren verheiratet ist und zwei tolle Töchter hat, lernte er in Euskirchen kennen. Seine ersten karnevalistischen Erfahrungen hat er in vier Jahren als Tanzoffizier gesammelt. Seit 2004 sind er und seine ganze Familie in der KG Erfttal aktiv und seit 2018 fungiert er als Präsident der KG. "Einmal Prinz zu sein, ist ein lange gehegter Traum von mir, der jetzt mit der Unterstützung meiner Familie in Erfüllung geht. Getreu meinem Motto 'Fastelovend öss Medizin für et Blood', wünsche ich uns allen eine wunderschöne Session. 3 x Oeskerche Alaaf!"“, sagte Prinz Winfried II bei der Vorstellung."

Küfer Benedikt I.

Mit dem 14-jährigen Benedikt I. (Hannewald), der die 9. Klasse der Marienschule besucht, regiert ein Küfer nicht ganz ohne karnevalistische Vorbelastung die jungen Narren, denn bereits Benedikts Vater war 1985 Küfer und zog durch die Säle in Euskirchen und Umgebung. Neben seinen jecken Neigungen spielt Benedikt seit fünf Jahren Schlagzeug in der schuleigenen Big-Band. Er spielt gerne Fußball und ist überzeugter 1.FC Köln-Fan.

„Wie im Fußball gehe ich als Teamplayer durch die Session und wage den mutigen Schritt mit euch allen und freue mich, dass ich mit 14 Jahren gerade noch so die letzte Chance nutzen konnte, Küfer zu werden. Getreu meinem Motto 'Gewinner ist der, der Mutig wagt, vertraut und immer an sich selber glaubt'“, sagte Benedikt I. und beendete mit diesen Worten seine Rede.