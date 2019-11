Ladendieb verliert auf der Flucht Rucksack samt Ausweis

Am Montagabend, 4. November, 19.45 Uhr, bemerkte die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes an der Berliner Straße den Diebstahl von zwei Winterjacken. Ein bereits zuvor auffälliger Mann hatte zwei Jacken mit in eine Umkleide genommen. Als er wieder hervortrat, hatte er beide Jacken übereinander angezogen. der Mann versuchte das Geschäft zu verlassen. Als die Verkäuferin den Mann darauf ansprach, ergriff er die Flucht. Durch laute Schreie machte die Verkäuferin auf den Diebstahl aufmerksam. Ein Kunde im Eingangsbereich erkannte die Situation sofort, stellte sich dem Fliehenden in den Weg und griff nach ihm. Dadurch stürzte der Dieb, stand jedoch sofort wieder auf und setzte seine Flucht fort. Beim Sturz verlor der Mann allerdings seinen Rucksack. Darin fand die Polizei Ausweispapiere. Der Tatverdächtige konnte wenig später vorläufig festgenommen werden. Die gestohlenen Jacken hatte der 24-Jährige aus Mechernich jedoch nicht mehr bei sich.