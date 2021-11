Lebendiger Adventskalender in der Innenstadt

Die Türchen beziehungsweise Fenster werden trotzdem gestaltet. An jedem Tag können diese an den angekündigten Orten betrachtet werden. „Die Kita-Kinder haben sich so viel Mühe bei der Dekoration gegeben. Wir möchten diese der Öffentlichkeit nicht vorenthalten“, verlautet das Organisationsteam. Allerdings werden die Zusammenkünfte nicht zu den geplanten Uhrzeiten stattfinden. „Wir hoffen, dass wir auch mit dieser Form des Lebendigen Adventskalenders in paar „Licht(-blicke) in die Stadt zaubern können und einen Beitrag zu einem besinnlichen Advent leisten“. Trotzdem lohnt ein Besuch der Innenstadt und der Türchen, da es einige Angebote und Überraschungen zu entdecken gibt. Das aktuelle Programm ist online veröffentlicht auf blog.z-eu-s.de.

Der lebendige Adventskalender ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesagentur für Arbeit, der katholischen Pfarrgemeinde St. Martin, des Euskirchener Stadtmarketingvereins z.eu.s e.V. und der Stadt Euskirchen.