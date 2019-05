Mainacht-Bilanz: Alkoholfahrten, Unfälle, Körperverletzung

Gegen 18.26 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Weilerswist. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Bornheim befuhr die Bonner Straße aus Richtung Kölner Straße kommend. Am Kreisverkehr zur L163 fuhr er auf den Pkw eines 41-jährigen Weilerswisters auf, der sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision, wobei sich dessen 36-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zuzog. Der 44-jährige war erheblich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Gegen 05.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B258. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden befuhr die Bundesstraße aus Richtung Kall-Sistig kommend in Fahrtrichtung Schleiden. In Höhe der Ortschaft Eichen fuhr sie am dortigen Kreisverkehr geradeaus und beschädigte die dortige Beschilderung. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die 21-jährige blieb unverletzt, stand jedoch ebenfalls erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Auch in diesem Fall erfolgten eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Gegen 05.42 kam es zu einem Alleinunfall in Zülpich-Eppenich. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich war von Wollersheim kommend in Richtung Eppenich unterwegs. Am Ortseingang fuhr sie in einer Rechtskurve geradeaus in einen Vorgarten. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille, so dass auch hier eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erfolgten.

Gegen 22.20 Uhr wurde nach dem Hinweis von Zeugen ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Altenkirchen überprüft. Er war alkoholisiert in der Ortslage Mechernich-Satzvey unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille, was zu einer weiteren Blutprobenentnahme führte.