Marien-Hospital: Ab Dienstag dürfen wieder Besucher kommen

24 Menschen nachgewiesen mit COVID-19 infiziert

Altkreis Monschau. Die gemeinsam agierenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen informieren über die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus. Es gibt insgesamt in der StädteRegion 1967 positive Fälle, davon 978 in der Stadt Aachen. 1850 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 93. Hinzugekommen ist ein 55-jähriger Mann. Damit sind aktuell 24 Menschen in der StädteRegion nachgewiesen infiziert.

