Massenschlägerei an Tankstelle

Brand mit zwei Toten in Malbergweich: Brandursache geklärt

Malbergweich. Am Samstag, 4. April, kam es zu einem Wohnhausbrand in Malbergweich. Zwei Menschen starben bei dem Brand. Die Polizei konnte nun die Ursache klären. Ein technischer Defekt war die Ursache eines Feuers in einem Wohnhaus am Samstag, 4. April in Malbergweich, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Gegen 2.30 Uhr war das Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr…

weiterlesen