Die Zahl der Eheschließungen ist aufgrund der Corona-Krise gesunken. Es gab in 2020 ca. 15 Fälle von Verschiebungen nach 2021 oder gänzliche Absagen der Eheschließungen. „Ich gehe noch einmal von der gleichen Anzahl möglicher Eheschließungen, die von den Brautleuten aufgrund der Corona-Krise erst gar nicht angemeldet wurden, aus", schätzt der Standesamtsleiter.

Trotz der rückläufigen Anzahl von Eheschließungen ist die in 2020 erreichte Anzahl von 281 Eheschließungen immer noch höher als die jährlichen Eheschließungen der Jahre 1999 bis 2013 und 2015. „Die ‚magische' Grenze von 300 wird jedoch erstmals seit 2016 nicht überschritten", so Michalski. Im Vorjahr wurde die mit 327 Eheschließungen deutlich übertroffen.