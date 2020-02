Nach Orkantief: Gesamtschule Euskirchen bleibt geschlossen

Sturmtief „Sabine“ zieht weiter

Altkreis Monschau. Das Sturmtief „Sabine“ ist in der Nacht über unsere Region hinweggezogen und hat dabei glücklicherweise „nur“ Sachschäden angerichtet.Dennoch gab es seit gestern Nachmittag in der gesamten StädteRegion über 700 Feuerwehreinsätze, die vornehmlich der Gefahrenabwehr an Gebäuden und dem Freihalten der Verkehrswege dienten. Vereinzelte Einsatzstellen werden derzeit und in den kommenden…

