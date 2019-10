Nachholtermin: Fahrradfest für Familien

Der F.A.I.R. e.V (Fokus, Anstand, Identität und Rücksicht) möchte mit diesem Fest vor allen Dingen den Kindern die Fahrrad-Sicherheit im Verkehr näher bringen. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern verschiedene absolvieren und bekommen für jede gemeisterte Station einen Stempel. Unter anderem wird es einen Rallye-Parcours, einen Geschicklichkeitsparcours, ein Helmtraining, ein Gleichgewichtstraining, ein Verkehrsquiz und einen kostenlosen Fahrradcheck in puncto Verkehrssicherheit geben. In jedem Fall sollte jedes Kind sein Fahrrad mitbringen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Zudem wartet eine Tombola mit tollen Preisen auf die Besucher. Ein Teil des Erlöses des Fahrrad-Familien-Festes wird an den Weissen Ring Euskirchen gespendet. Parkmöglichkeiten sind auf dem Edeka-Parkplatz im Flamersheim vorhanden.