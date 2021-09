„'Nein' hat bei mir noch niemand gesagt“

Die allererste Trauung in einem externen Trauort übernimmt Bürgermeister Sacha Reichelt persönlich: der Bürgermeister wird am kommenden Wochenende die erste standesamtliche Hochzeit an der Burg Flamersheim vornehmen.

Drei externe Trauorte

Insgesamt gibt es drei externe Trauorte, die zukünftig zusätzlich zum Dicken Turm genutzt werden können. Das sind die Kleeburg, die Burg Flamersheim und die Alte Tuchfabrik in Euenheim. Die Terminabsprache ist ganz einfach: Ist der Termin am Trauort frei, wendet man sich an das Standesamt und dann wird geprüft, ob ein Standesbeamter frei ist. Michalski ist zuversichtlich, dass das reibungslos laufen wird, denn in den letzten Monaten haben sich sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung fortgebildet, um Trauungen übernehmen zu können.

Idee entstand auf dem Weihnachtmarkt

Die Idee dazu, externe Trauorte einzurichten, entstand bei einem spontanen Gespräch auf dem Weihnachtsmarkt 2018. 2019 wurden dann verschiedene Objekte in Euskirchen überprüft, ob diese als externe Trauorte geeignet und natürlich ob die Objektinhaber einverstanden sind. Betraut damit waren das Sachgebiet Wirtschaftsförderung und das Standesamt.

In der Ratssitzung am 12.12.2019 wurden dem Rat mehrere Orte vorgestellt, die alle vom Rat genehmigt wurden. Im Rahmen der Widmung zum Standesamt waren die Objektinhaber verpflichtet, zum Teil bauliche Maßnahmen durchzuführen und entsprechende Nutzungsänderungsanträge beim Bauamt zu stellen. Bedingt durch die Pandemie verliefen sowohl die baulichen Genehmigungen als auch die Vergabe von möglichen Hochzeitsterminen schleppend, so dass erst in Frühjahr 2021 alle baulichen Maßnahmen und die entsprechenden Verträge mit der Stadt Euskirchen abgeschlossen werden konnten.

Den Abschluss des Vorgangs bildete nun der Besuch von Frank Michalski und Jan-Christoph Neitscher auf der Kleeburg. Gemeinsam mit dem Inhaber Michael Freiherr von Korff wurde das Amtsschild angebracht, welches das Trauzimmer als Außenstelle des Standesamtes ausweist. Die anderen Außenstellen werden ebenfalls in den nächsten Tagen mit den entsprechenden Schildern versehen.