Per Rad auf Ritters Spuren

Am Sonntag, 8. Juli, findet zum 28. Mal die Euskirchener Burgenfahrt statt, die vom Eus­kirchener WochenSpiegel präsentiert wird. Die Radwanderfahrt für Familien wird von der Stadt Euskirchen in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen durchgeführt. Start ist diesmal auf dem Parkplatz des Kundenzentrums der ­e-regio in Kuchenheim. Von dort aus können sich die Teilnehmer zwischen 11 und 12 Uhr auf den Weg machen.

Um 11 Uhr gibt Bürgermeister Uwe Friedl den Startschuss. Am Start erhalten die Fahrer Informationen zur Strecke und die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel mit vielen Preisen. An den Sationen gilt es, Buchstaben zu finden, die ein Lösungswort ergeben. Die Teilnahme an der Fahrt ist kostenlos. Die Strecke ist in diesem Jahr rund 30 Kilometer lang. Die Euskirchener Burgenfahrt ist besonders für Familien mit Kindern toll geeignet, weil sie zahlreiche Möglichkeiten bietet, die Strecke abzukürzen.

Zudem gibt es nur wenige Höhenunterschiede zu überwinden. An den Stationen können sich die Teilnehmer viel Zeit zum Ausruhen und Stärken nehmen, denn an allen Stationen werden Speisen und Getränke sowie verschiedene Aktionen für Kinder angeboten.

In diesem Jahr führt die Route führt von der e-regio in Kuchenheim zunächst zur Hardtburg im Wald bei Stotzheim, wo die Kinder unter anderem Riesenseifenblasen machen können. Nach dieser »Bergetappe« ist der schwierigste Teil der Tour bewältigt.

Bogenschießen und Ponyreiten

Auf dem Weg zum Spielplatz in Niederkastenholz, der nächsten Station, eröffnet sich den Radlern der wohl tollste Ausblick der Tour. Hinter dem Hardtwald können sie ganz weit über Euskirchen sowie in Richtung Siebengebirge schauen. Anschließend geht es weiter zum Marktplatz in Flamersheim, zum Kloster Schweinheim bei Kirchheim und zum Dorfplatz Schweinheim, wo das Dorffest stattfindet.

Von dort führt der Weg zur Burg Ringsheim und zum Gut Haus Palmersheim, wo Bogenschießen und Ponyreiten angeboten werden. Danach geht es wieder nach Kuchenheim. An der Oberen Burg neben dem LVR-Indus­triemuseum feiern die Kuchenheimer Vereine ihr Dorffest mit Mitmach-Aktionen. Vorletzte Station ist die Burgmühle in Großbüllesheim. Dort gibt es ab 12.30 Uhr viertelstündlich Entenrennen.

Die Beachvolleyballanlage des SV Stotzheim in der Euskirchener Erftaue bildet das Ziel der Burgenfahrt. Dort sorgen die Sambagruppe der KG Nubbel, Spiele für Kinder und ein Volleyball-Turnier für Unterhaltung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sollte um bis 16.30 Uhr angekommen sein. Gegen 17 Uhr werden die Gewinner verkündet.