Polizei fahndet mit Foto nach Scheckkartenbetrüger

Anfang Februar wurde in einem Altenheim am Tuchmacherweg die Geldbörse eines Heimbewohners gestohlen. In dieser Börse befand sich auch seine Debitkarte seiner Hausbank. Am 8. Februar gegen 11.54 Uhr wurde, an einem Geldautomaten an der Kirchstraße, durch den auf dem Foto abgelichteten Mann ein hoher Geldbetrag betrügerisch abgehoben. Die Polizei sucht nun nach Personen, die Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes machen können. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 oder 02251/799-570 oder per E-Mail: poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de