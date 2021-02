Polizei lÃ¶st illegale Party im Billiger Wald auf

http://maidstone-magazine.co.uk/how-to-do-a-college-essay/ From Best Dissertation Writing Services UK. best-uk-dissertation.com offers is the custom dissertation writing service UK Mithilfe weiterer Einsatzkräfte konnten die Personalien von circa 35 Teilnehmern festgestellt werden. Mehrere Kleingruppen flüchteten in das angrenzende Waldgebiet. Die Einsatzkräfte gehen von überregional angereisten Teilnehmern aus. Am Veranstaltungsort wurde eine größere Musikanlage mit einem leistungsstarken Notstromaggregat mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Verantwortlicher vor Ort angetroffen und zwecks Personalienfeststellung und Erhebung einer Sicherheitsleistung zu Polizeiwache Euskirchen gebracht. Dabei handelt es sich um einen 23-jährigen Belgier.

Wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung sind mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Es drohen erhebliche Bußgelder.