Polizei schnappt betrunkenen Einbrecher

Am Samstagmorgen, 7. September, 2.40 Uhr, wurde der Besitzer einer Gaststätte in der Münstereifeler Straße durch verdächtige Geräusche auf einen Einbrecher aufmerksam. Durch die sofort verständigte Polizei konnte der Täter noch im Lokal festgenommen werden. Es handelt sich um einen 42-jährigen Euskirchener, der sich beim Einschlagen von mehreren Glasscheiben verletzt hatte. Im Thekenbereich hatte er kurzerhand den Kühlschrank geöffnet und eine halbe Flasche hochprozentigen Schnaps getrunken. Aufgrund der Verletzungen und der erheblichen Alkoholisierung von mehr als dreieinhalb Promille wurde der Täter in ein Krankenhaus eingeliefert. In erwartet jetzt ein Strafverfahren.