Reichelt: "Glücklich über die Welle der Untertützung"

Die Unterstützung, die die Stadt Euskirchen aktuell durch die Firma Procter & Gamble erhält, ist besonders groß.

Das Unternehmen stellt nicht nur von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Menschen kostenlose Produktspenden (Hygieneartikel und vieles mehr) zur Verfügung, die am Werk abgeholt werden können. Rettungskräfte werden zudem in der Kantine der Firma rund um die Uhr versorgt und auch Schlafplätze werden zur Verfügung gestellt. Auf dem Werksgelände werden derzeit eingegangene Spenden (Wasser, Bekleidung, Lebensmittel, Matratzen etc.) zur weiteren Verteilung sortiert. Hierbei unterstützen auch Mitarbeiter/innen der Stadt Euskirchen tatkräftig.

Unternehmen spendet 400.000 Euro für Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs

Als wäre das noch nicht genug, setzt die Firma auch noch ein riesiges Geschenk für die Stadt beziehungsweise die Feuerwehr obendrauf: Sage und schreibe 400.000 Euro stellt Procter & Gamble für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges zur Verfügung. „Bei den Einsätzen hat die Feuerwehr mehrere Fahrzeuge verloren, so dass diese Unterstützung eine unfassbar große Hilfe für die Feuerwehr ist“ so Bürgermeister Reichelt. „Es fällt mir schwer, die Dankbarkeit der Stadt sowie der Feuerwehr in Worte zu fassen.“

