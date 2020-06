fs 15. Juni 2020 Artikel teilen





Rollerfahrer bei Kollision verletzt / Verursacher flüchtet

Polizei bittet um Hinweise

Euskirchen. Am Samstagmorgen, 13. Juni, 6.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines Pkw von einer Grundstückseinfahrt auf die Kommerner Straße in Richtung Euskirchen auf. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-jähriger Rollerfahrer (Kleinkraftrad) aus Swisttal die Kommerner Straße in Richtung Mechernich. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer des Rollers zu Fall kam und verletzt wurde. Der Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.