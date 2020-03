"Ruhezonen ohne Smartphone"

Gesundheit! Das wünschen sich die meisten Deutschen. In neuesten Analysen zeigt sich, dass Gesundheit selbst die Natur im Ranking der wichtigsten Werte vom Thron stößt.

»Beruflich wie privat ist die Welt im digitalen Wandel.«, sagt Ralf Steinbrecher von der actimonda krankenkasse. Die Partner der Euskirchener Jobmesse wissen genau, dass insbesondere Arbeitnehmer ihre Life-Balance beruflich wie privat neu justieren müssen.

»Die Digitalisierung beschleunigt die Arbeitswelt. Privat sind wir über die sozialen Medien für alle Freunde und Bekannten dauerhaft erreichbar.«, so Steinbrecher weiter. Deshalb gibt die actimonda einen erholsamen Tipp: Timeout! Schaffen Sie sich Ruhezonen, in denen das Smartphone nicht der ständige Begleiter ist. Das ist im Büro genauso wie im eigenen Zuhause sinnvoll.





Fastenzeit als Impuls

Die aktuelle Fastenzeit ist ein idealer Impuls, um digitale Routinen zu durchbrechen: mit Digital Detox!

So oft wie möglich abschalten und entschleunigen. Das gibt nicht nur neue Frische im Kopf, sondern auch spürbare Kraft im Körper. Wer zum Beispiel beruflich wie privat mehrstündig das Smartphone nutzt, fühlt sich gestresst. Der ständig nach unten gerichtete Kopf in Richtung Smartphone, in Kombination mit dem Stress, führt regelmäßig zu Rücken- und Muskelschmerzen.

Doch neben dem Smartphone sehen sich Arbeitnehmer auch neuen Arbeitsformen gegenüber.

So wird Home-Office immer mehr zur Normalität. Das private Leben verschwimmt mit der Arbeitswelt. Diese wiederum erfordert immer mehr digitales Know-how. In diesen Herausforderungen stecken viele positive Chancen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Doch die Grundlage für den zukünftigen Erfolg ist Gesundheit. Und die richtigen Strategien für gesunde Menschen und Betriebe kennt die actimonda.

Vortragsprogramm:

11.15 – 12 Uhr: »Die beste Strategie für ein Dreamteam - der passende Arbeitsplatz für den passenden Arbeitnehmer« – Mona Wiezoreck, Training & Coaching

13.15 – 14 Uhr: »Erfolgreich selbstständig – auch ohne eigene Geschäftsidee« – Eva Martini, Franchise-Expertin in Westdeutschland

14.15 – 15 Uhr: »Unternehmensgründung als Karrierealternative« –René Oebel, Gründerregion Aachen Referent in der Existenzgründung

15.15 – 16 Uhr: »Mit Timeout topfit durch die digitale Welt« – Ralf Steinbrecher (actimonda)

Änderungen im Programm sind möglich. Infos: www.jobmesse-euskirchen.de