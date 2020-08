Rund 40 Wahlplakate entwendet: Staatschutz ermittelt

Am Freitag, 7. August, erstattete ein Vertreter des Ortsverbandes Euskirchen der Partei Bündnis 90 / Die Grünen Anzeige auf der Polizeiwache Euskirchen. Demnach waren am Mittwoch, 5. August zwischen 8 Uhr bis 18 Uhr die Wahlplakate, die in hauptsächlich auf dem Euskirchener Ring angebracht worden waren, gestohlen worden.

"Überwiegend handelt es sich hierbei um Plakate des Landratskandidaten Hans-Werner Ignatowitz sowie der Bürgermeisterkandidatin Stephanie Burkhardt", heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes der Grünen. Zeugen hatten am Tattag auf der Kommerner Straße / Basingstoker Ring zwei junge Männer mit orangefarbenen Warnwesten dabei beobachtet, wie diese Plakate abgehängt und in einen orangefarbenen Kastenwagen geladen haben sollen.

Durch die Warnwesten und den orangefarbenen Kastenwagen könnte, so der Ortsverband, der Eindruck entstanden sein, es habe sich um städtische Mitarbeiter gehandelt. Dies sei jedoch nach Angaben der Grünen nicht der Fall, zumal alle entwendeten Plakate ordnungsgemäß und mit Genehmigung der Stadt Euskirchen angebracht worden seien. Aufgrund des Ausmaß der Tat und dem Auftreten der Täter schließen die Geschädigten darauf, dass es sich um eine gezielte politische Aktion handele, die die Partei beziehungsweise die Kandidaten schädigen solle, heißt es in der Pressemitteilung des Ortsverbandes weiter.

Die Ermittler des Staatsschutzes bitten weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit Bezug zu dem beschriebenen Sachverhalt bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.