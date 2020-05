Sacha Reichelt kandidiert für Bürgermeisterposten

Um sich der Presse vorzustellen, hatte Reichelt den Luisenplatz in Euskirchen ausgewählt. »Nicht ganz ohne Grund haben wir uns hier getroffen. Ich bin unweit von hier aufgewachsen«, betonte Reichelt. Zudem befinde sich der Platz gegenüber der Euskirchener Feuerwache, für die er als Fachbereichsleiter Recht und Ordnung ebenfalls zuständig sei, führte der 40-Jährige weiter aus. Als parteiloser Kandidat sei er politisch unabhängig und nicht an irgendwelche Vorgaben aus Parteizentralen in Düsseldorf oder Berlin gebunden. »Der künftige Euskirchener Stadtrat wird so oder so neue Mehrheitsverhältnisse haben, da braucht es einen Bürgermeister, der auch Moderator zwischen den gegenläufigen Interessen sein kann und nur am Wohle der Stadt und nicht einer Partei interessiert ist.

Er selbst bringe Verwaltungserfahrung auf verschiedenen Ebenen von Brüssel bis Berlin mit. Als verbeamteter Jurist war er unter anderem für das Zollkriminalamt Köln, die Zollabteilung des Bundesfinanzministerium in Bonn, Berlin und Brüssel tätig. Als gebürtigem Euskirchener und Wirtssohn sei im zudem der Menschenschlag der Kreisstadt von klein auf gut bekannt. »Für mich ist Euskirchen nicht irgendein Karriereschritt, sondern eine Herzensangelegenheit. Ich möchte jeden Tag dafür arbeiten, Euskirchen Schritt für Schritt ein Stück lebenswerter zu machen«, sagte Reichelt.

Neben dem Vorstand des SPD Stadtverbands, haben am vergangenen Freitag auch die Stadtverbandsmitglieder für den 40-Jährigen als ihren Kandidaten gestimmt. »Wir haben nach dem besten Kandidaten für Euskirchen gesucht, nicht für eine bestimmte Partei«, begründete Fabian Köster-Schmücker, Vorsitzender, des SPD-Ortsvereins Eus­kirchen die Aufstellung Reichelts.