Schlangenlinien gefahren und Leitpfosten touchiert

Krankenhaus-Mitarbeiter mit Corona infiziert

Daun. Im Krankenhaus Maria Hilf in Daun wurden zehn Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet. Zudem wurde eine zweite COVID-Station im Krankenhaus eingerichtet.