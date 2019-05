Schüler sind auf dem Weg zum Broadway

„Das ist genau das, was die Schüler heute brauchen. Fit werden fürs Leben, Selbstbewusstsein tanken. Das bringt alle weiter, auch die Schulgemeinschaft. Und das ist eine tolle Sache.“ Mit klaren Worten beschreibt Oberstudiendirektor Jürgen Tilk, Leiter des Thomas-Eßer-Berufskollegs (TEB) in Euskirchen, das aktuelle Musical-Projekt an seiner Einrichtung. Zehn Schülerinnen arbeiten zusammen mit den Choreografen Martijn und Lucas Theisen – aber nicht für eine Schulaufführung, sondern für das Vorprogramm der großen Musical-Show „Broadway Experience“ mit international bekannten Sängern und Sängerinnen, Tänzern und Tänzerinnen sowie Liveband. Dort sollen die TEB-Schülerinnen dann zusammen mit Schülern und Schülerinnen der Gesamtschule Euskirchen und der Irena-Sendler-Schule Ausschnitte aus den Kindermusicals „Mathilda“ und „Annie“ zeigen.

"Verborgene Talente herauskitzeln"

Durch eine ebenso professionelle wie wertschätzende Arbeit kitzeln Lucas und Martijn Theisen die verborgenen Talente heraus. Lucas Theisen: „Wir waren erstaunt, dass keine der Schülerinnen vorher Gesangsunterricht hatte.“ Eine junge Frau, die zu Beginn noch schüchtern sagte, dass sie gar nicht singen könnte, steht bereits am dritten Probentag selbstbewusst vor einem kleinen Publikum in der Turnhalle und singt berührend vom Leben im Waisenhaus. Lucas Theisen: „Die Entwicklung, die wir hier mit den jungen Erwachsenen erleben, ist unglaublich. Dadurch macht auch uns die Arbeit sehr viel Spaß.“

Der soziale Aspekt gemeinsam mit dem kulturellen Genuss für die Region war auch der Grund, weshalb sich die Kreissparkasse Euskirchen (KSK) für das Projekt engagiert. Rita Witt, Direktorin des KSK-Vorstandsstabs und Vorsitzende der KSK-Stiftungen, hatte Lucas Theisen und sein besonderes Händchen für die Arbeit mit Heranwachsenden beim Musical-Projekt „Home?!“ kennengelernt, in dem 26 Flüchtlinge aus zehn Nationen gemeinsam mit Euskirchener Schülern auf der Bühne standen. Daraufhin hatte sie sich in Köln eine Aufführung von „Broadway Experience“ angeschaut und war begeistert, dass in Euskirchen mit der dortigen Aufführung ein hochwertiges Kulturereignis mit einem Angebot an die Schüler verbunden wird. „Die Chance für die Jugendlichen, mit Profis zusammenzuarbeiten und auf der Bühne zu stehen, kann etwas für deren gesamtes weiteres Leben bewirken“, so Witt.

Schüler sind mit viel Einsatz dabei

Trotz des hohen Zeit- und Erfolgsdrucks – schließlich sollen die Schülerinnen und Schüler bereits am Dienstag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Euskirchen auftreten – ist Martijn Theisen zuversichtlich, dass alles im wahrsten Sinne des Wortes gut über die Bühne geht: „Wir machen das nicht zum ersten Mal. Die Schüler sind mit viel Einsatz dabei.“ Das dürfte auch daran liegen, dass die beiden Choreografen ihren Schützlingen nicht starre Rollen vorschreiben, sondern individuell nach Stärken schauen, diese nutzen und mit Anleitung zur Bühnenreife bringen.

Die Profi-Musical-Darsteller aus dem In- und Ausland sorgen dann für die eigentliche „Broadway Experience“, in der Broadway-Klassiker, aber auch Songs aus modernen oder fast vergessenen Inszenierungen aufgeführt werden: Von „Phantom der Oper“ über „Tanz der Vampire“, „Wicked“, „Follies“, „Cabaret“ und „Sunday in the Park with George“ bis hin zu „Kinky Boots“, „The Book of Mormon“ und „If/Then“.

Dadurch soll dem Publikum auch die Geschichte des berühmten Theaterviertels in Manhattan nähergebracht werden, denn die aufgeführten Werke spannen einen Bogen von 1938 bis heute. Dazu will Martijn Theisen, der die Show moderiert, allerlei Hintergrundinformationen über die Geschichte des „Broadway“ geben.

Lucas Theisen ist selbst kein Unbekannter in der Musical-Szene: Sein Musicaldebüt gab er 2008 in den Niederlanden im Musical „Fame“, er war Ensemblemitglied bei „Footloose“ und bei „Tanz der Vampire“ und bei den „Hexen von Eastwick“. Martijn Theisen ist neben seiner Tätigkeit als Produzent auch durch jahrelange Kampfsporterfahrung in verschiedenen Künsten von Kung Fu bis Krav Maga als Choreograf für Kampfszenen im Einsatz.

Weitere Infos und Karten im Internet: www.broadway-experience.de

Text: Eifeler Presse Agentur/epa