Serviceportal der Kreisstadt Euskirchen ab sofort online

Die angebotenen Serviceangebote können den Kontakt zwischen Bürger und Verwaltung in vielen Fällen deutlich vereinfachen und Wege ins Rathaus gegebenenfalls ersetzen. Das Portal enthält Formulare für verschiedene Dienstleistungen der Stadtverwaltung, wie beispielsweise. Hundesteueranmeldung, Kontakt zur Rentenstelle oder Wohnungsaufsicht, welche schnell und unkompliziert online ausgefüllt und an die zuständigen Ansprechpartner übersandt werden können. Dabei sind das Portal sowie die Anträge so gestaltet, dass ein Ausfüllen bequem auf jedem Endgerät – egal ob Computer, Tablet oder Smartphone – möglich ist. Zudem stehen auch Verlinkungen auf die Angebote anderer Behörden, die für die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Euskirchen von Interesse sein können, zur Verfügung.

„Die Dienstleistungen im Portal werden in den kommenden Monaten und Jahren stetig erweitert, sodass mittelfristig eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit zur Abwicklung fast jedes Anliegens möglich sein soll." so Bürgermeister Sacha Reichelt, der sich den aktuellen Stand des Portals von Bastian Eich, E-Government-Beauftragter der Stadt, vorstellen ließ und es für die Startseite freigab. „Das Service-Portal ist ein Baustein zu einer digitaleren Verwaltung mit flexiblem Service rund um die Uhr.

Das Online-Serviceportal ist unter www.euskirchen.de direkt auf der Startseite unter „Stadtkontakt" zu finden. Der direkte Link lautet https://portal.kommunale.it/euskirchen/.