Skulpturen werden restauriert

Mit Crocs und Bauarbeiterhelm Spielcasino ausgeraubt

Freudenburg. In der Nacht zu Donnerstag, 7. Oktober, hat ein bisher unbekannter Täter das Burgcasino in Freudenburg überfallen. Der maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Mann betrat das Casino in der Straße Am Marktplatz 1 gegen 00.10 Uhr mit vorgehaltener Pistole. Er bedrohte den alleine anwesenden Mitarbeiter des Casinos und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei sprach er deutsch mit einem leichten süd-osteuropäischen Akzent.