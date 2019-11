Spende an Notschlafstelle ist "gute Tradition"

»Es ist bei uns gute Tradition, dass wir den Erlös aus dem Zuckerwatteverkauf beim Knollenfest an die Notschlafstelle spenden. Diese Einrichtung ist und bleibt eine sinnvolle Sache«, erklärte Pfeifer-und-Langen-Mitarbeiterin Sabine Valder bei der Übergabe.

Der Betrag wurde noch auf 500 Euro aufgestockt und jetzt in Form eines symbolischen Schecks an Vertreter der Caritas überreicht. »Das Geld ist bei der Notschlafstelle gut aufgehoben«, betonte Bernhard Becker, Caritas-Vorstandsmitglied und Leiter der Sucht und Wohnungslosenhilfe in Euskirchen. Damit die Notschlafstelle ihren Betrieb aufrecht erhalten kann, müsse jährlich ein Betrag von 40.000 Euro gedeckt werden. Um den Spendern etwas zurückgeben würden traditionell die Spendenschecks in der Küche der Notschlafstelle ausgehängt, so Becker.

Für die jährliche Spende bedankten sich die Nutzer der Notschlafstelle mit einem Foto, auf dem sie die Buchstaben des Wortes ‚Danke‘ in die Luft halten. Dieses Foto soll laut Andreas Gehlen, Werksbeauftragter bei Pfeifer und Langen, wiederum in der Kantine der Zuckerfabrik ausgehängt werden.

Das Euskirchener Knollenfest war 2019 bereits zum 17. Mal durch den Stadtmarketingverein z.eu.s ausgerichtet worden.