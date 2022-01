SVE informiert vor Ort über neues Fahrplanangebot

Die SVE kommt mit einem Bus am heutigen Samstag, 8. Januar um 9 Uhr nach Weidesheim, um 10.30 Uhr nach Dom-Esch und um 12.00 Uhr nach Schweinheim, um das neue Fahrplanangebot noch mal vor Ort vorzustellen. Am darauffolgenden Samstag, 15. Januar, wird der Bus um 9 Uhr in Frauenberg, um 10.30 Uhr in Oberwichterich und um 12 Uhr in der Euskirchener Heide sein. Es werden hierbei Fahrplaninformationen zu den neuen Linienfahrten, aber auch zum gesamten Fahrplan der SVE gegeben. Darüber hinaus werden alle Fragen zu den VRS-Tarifen beantwortet.

Die SVE lädt sowohl die Bürger in den betroffenen Ortsteilen und alle am Stadtbussystem Interessierten zu den genannten Terminen ein.