Vater bedroht Tochter mit Fleischermesser

Vorwand Wasserrohrbruch: Unbekannte bestehlen 90-Jährige

Euskirchen. Die Polizei Euskirchen fragt: Wer hat am Dienstag, 14 April, zwischen 10 und 14 Uhr, zwei männliche Personen zwischen 30 und 40 Jahren in Verbindung mit einem Fahrzeug gesehen? Die Männer sollen in der Josef-Krauthausen-Straße oder im Bereich zwischen der Billiger Straße und Münstereifeler Straße in Euskirchen vermehrt an Haustüren geklingelt und angegeben haben, nach einem Rohrbruch sehen zu müssen.