Versuchtes Tötungsdelikt: Mordkomission ermittelt

Nach den bisherigen Ermittlungen war es in der gemeinsamen Wohnung der 49-Jährigen und ihres 45-Jährigen Lebensgefährten in Euskirchen zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf es zu dem Tatgeschehen gekommen sein soll.

Die gegen 21.55 Uhr alarmierten Polizeibeamten trafen die Frau schwer verletzt im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die 49-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Bonner Klinik gebracht. Im Zuge der ersten Ermittlungen konkretisierte sich der Tatverdacht gegen den 45-Jährigen. Er wurde am Tatort festgenommen. Nachdem ihm im Krankenhaus mehrere Blutproben entnommen wurden, brachten die Beamten ihn in das Euskirchener Polizeigewahrsam.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Sebastian Weikinger die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Wie die Verletzungen der 49-Jährigen entstanden sind und welcher Art sie sind, dazu äußerten sich die Ermittler bisher nicht.