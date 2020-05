Vorfahrt missachtet: Radfahrerin wird schwer verletzt

Am Freitag, 22. Mai gegen 12.40 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Euskirchen mit ihrem Fahrrad die L11 (Palmersheimer Straße) von Flamersheim kommend in Richtung Palmersheim. An der Einmündung L11 / Monikastraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, weil eine 63-jährige Pkw Fahrerin aus Euskirchen die Vorfahrt der Radfahrerin missachtete, indem sie ohne anzuhalten auf die L11 in Richtung Flamersheim eingebogen ist. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Euskirchen gefahren.