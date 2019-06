Vortrag: »Smarthome - intelligentes Wohnen«

Jeder träumt davon: Die Sonne geht auf – an schlechten Tagen kann dies auch durch Lichtquellen im Schlafzimmer simuliert werden – und man wird sanft mit seiner Lieblingsmusik geweckt. Nur ein Traum? Mit Smart Home könnte dies und vieles mehr Realität im Alltag sein. Auch in den Bereichen Sicherheit, Beschattung, Licht, Multimedia, Klima, Heizung und Energiemanagement werden Nutzer von ihrem Smart Home unterstützt. Eric Drissler zeigt in seinem Vortrag, wie man durch intelligentes Wohnen rund 50.000 Handgriffe pro Jahr weniger benötigt und den Bewohnern das einzig Unwiederbringliche zurück gibt: Zeit – für alles, was man nicht aus Gewohnheit erledigen, sondern mit Begeisterung.

Als gebürtiger Baden-Württemberger aus dem Land der Tüftler und Denker und der Gelassenheit des Wahlrheinländers, ist Eric Drissler Lösungsfinder mit Leidenschaft. Nicht ohne Grund lautet die Philosophie seines Unternehmens „Wir schaffen Lösungen“ und das seit nun über 20 Jahren. ED Computer & Design umfasst die Geschäftsbereichen Systemhaus, Weblösungen & Entwicklung sowie die Betreuung in Sachen Datenschutz. Was durch Eigenbedarf entstand, ist heute eine der Pfeiler des Unternehmens - SmartHome für Neu- und Bestandsimmobilien. www.euskirchener-immobilienmesse.de