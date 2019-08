Waldfest am Schillerstein am 23. und 24. August

Beim Waldfest am Schillerstein in Euskirchen kann man am Freitag, 23. und Samstag, 24. August nochmal Summerfeeling genießen und unter freiem Himmel tanzen. Dafür sorgen an zwei Abenden Live-Bands, die weit über die Grenzen bekannt sind. Start ist am Freitag ab 18 Uhr. Ab 20 Uhr spielt die legendäre Band »Play Off«, bekannt als Vorband vieler Musikgrößen. Mit einer Mischung aus stimmgewaltigem Satzgesang und Instrumentalisten, die ihr Handwerk verstehen, schaffen die fünf Musiker eine Verbindung aus nah am Original und eigenen Einflüssen. Die Band präsentiert Stücke unter anderen von Stevie Wonder und Eric Clapton bis hin zu ZZ Top, den Toten Hosen und der Spider Murphy Gang. Der Samstag beginnt um 16 Uhr bis die Band »Männer von Flake« um 20 Uhr die Bühne für sich in Anspruch nimmt und auch in diesem Jahr treu ihrem Motto »It‘s absolutely live« den Stadtwald zum Beben bringt. Ja es ist gute handgemachte Rockmusik und die professionelle Umsetzung der Songs steht bei den Flakemännern im Vordergrund. Für eine große Auswahl an Getränken und Speisen. ist gesorgt.

Mehr: www.klinkhammer-events.de