Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

73-jährige wird vermisst / Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

Swistal. Seit dem späten Vormittag des 1. Juli wird eine 73-jährige Frau von ihrer Wohnanschrift in Swisttal-Heimerzheim vermisst. Nachdem Angehörige die Dame gegen 11 Uhr vermisst gemeldet hatten, koordinierten die polizeilichen Einsatzkräfte in der Folgezeit umfangreiche Suchmaßnahmen im näheren und weiteren Wohnumfeld der Vermissten. Neben einem Maintrailer-Suchhund, der zeitweise eine mögliche Spur bis in Richtung des Golfplatzgeländes "Römerhof" verfolgte, wurden die Suchmaßnahmen auch durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers unterstützt.