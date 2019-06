Werkzeugdiebe schlagen mehrfach zu

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Fahrzeugaufbruch in der Nacht zu Sonntag, 2. Juni in Wißkirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Diebe die Beifahrerscheibe ein und entwendeten Baumaschinen von der Ladefläche. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug Samstagabend (20 Uhr) auf einem Stellplatz vor seiner Wohnanschrift an der Marathonstraße abgestellt. Als er Sonntagvormittag sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er den Fahrzeugaufbruch sowie den Diebstahl.

Zwei mit Installationsgeräten gefüllte Werkzeugkisten entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag aus einem geparkten Fahrzeug an der Straße "Im Auel" in Euskirchen. Der Nutzer hatte sein Fahrzeug am Samstagabend (19.30 Uhr) auf einem Garagenvorplatz an der Lessingstraße abgestellt. Als er sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er die eingeschlagene Beifahrerscheibe an seinem Pkw.

Einen Schaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich verursachten Pkw-Aufbrecher ebenfalls in der Nacht zu Sonntag an der Thüringer Straße in Euskirchen. Auch hier schlugen die Unbekannten die Scheibe an der Beifahrerseite ein und räumten alle Maschinen aus dem Fahrzeug. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug Samstag (16 Uhr) auf der Straße vor seiner Wohnanschrift geparkt. Sonntagnachmittag (16 Uhr) bemerkte er dann den Diebstahl.