WilhelmstraÃŸe wegen Kanalbauarbeiten gesperrt

63-Jähriger aus Trierweiler wird vermisst

Trier. Seit dem 19. Januar 2021, etwa gegen 18:00 Uhr, wird der 63-jährige Ingo Rubert aus Trierweiler vermisst. Herr Rubert, der in einem Seniorenheim wohnt, wurde zu einer Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gefahren und kehrte nicht mehr in die Einrichtung zurück.