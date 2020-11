z.eu.s veröffentlicht neunten Euskirchener Adventskalender

Die Kalender sind, solange der Vorrat reicht, bis zum 28. November 2020 erhältlich. Für nur 5 Euro erhalten Sie den Kalender an folgenden Verkaufsstellen: E1 Mode GmbH, Neustraße 2; GALERIA Karstadt Kaufhof Euskirchen, Spiegelstraße 14; Krewelshof Eifel, Enzener Str. (B 266), 53894 Mechernich-Obergartzem; Raiffeisen-Markt Euskirchen-Stotzheim, Im Mühlenfeld 22; Rathaus, Infothek, Kölner Straße 75; real,- Markt Euskirchen, EURO-Park; Saturn, Veybachcenter; Schuhhaus Lange, Neustraße 29; SVE Stadtverkehr Euskirchen, KundenCenter, Oststraße 1-5; Wochenspiegel, Gerberstraße 41; z.eu.s-Geschäftsstelle, Kölner Straße 13

Durch den Kauf eines der 2.500 Adventskalender unterstützt jeder Käufer die Weihnachtsbeleuchtung in der Euskirchener Innenstadt. In diesem Jahr ziert wieder der Alte Markt in weihnachtlicher Atmosphäre das Titelbild, das freundlicherweise von Daniel Schoof zur Verfügung gestellt wurde.

Die zu gewinnenden Preise reichen von Verzehrgutscheinen in verschiedenen Gastronomiebetrieben über Warengutscheine zahlreicher Geschäfte, Gutscheine für kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr, bis hin zu unserem Top-Preis: Die Kreissparkasse verlost Schecks in the City im Wert von 500 Euro.

Jeder Kalender hat eine eigene Losnummer. Diese ist auf der Vorderseite des Kalenders aufgedruckt. Hinter jedem Türchen stehen die Preise, die an diesem Tag zu gewinnen sind. Jeder aufgeführte Gewinn ist einer separaten Losnummer zugeordnet. Aus den verkauften Kalendern werden nach Abschluss des Verkaufs die Gewinne gezogen. Die Gewinnnummern mit den dazugehörigen Preisen werden ab dem 1. Dezember täglich auf der Internetseite von z.eu.s e.V. und im Schaufenster der z.eu.s-Geschäftsstelle bekanntgegeben. Außerdem werden sie wöchentlich im Euskirchener Wochenspiegel sowie im Blickpunkt am Sonntag veröffentlicht.

Alle Informationen zu den Ausspielungsbedingungen und zur Einlösung der Gewinne stehen auf der Rückseite der Adventskalender sowie unter www.z-eu-s.de.