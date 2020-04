Das Corona-Mobil der Pfadfinder

Einfamilienhaus gerät in Brand

Wershofen. In der Nacht zu Mittwoch, 15. April 2020, gegen 01.02 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau wegen eines Brands eines Einfamilienhauses in der Ortslage Wershofen alarmiert. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Dachstuhl des Wohnhauses bereits brannte und sich das Feuer auf das erste Obergeschoss ausbreitetete. Die Bewohner konnten sich jedoch unverletzt in Sicherheit bringen. Neben der Polizei befanden sich sechs Feuerwehren und zwei Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. In der Nacht zu Mittwoch, 15. April 2020, gegen 01.02 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau wegen eines Brands eines Einfamilienhauses in der Ortslage Wershofen alarmiert. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass der Dachstuhl des…