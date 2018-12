mn 28. Dezember 2018 Artikel teilen





Fackelwanderung mit Bürgermeister

Strecke ist auch für Kinderwagen tauglich

Unterpreth. Es ist wieder soweit: In der Gemeinde Hellenthal steht die Fackelwanderung mit Bürgermeister Rudolf Westerburg an - und zwar am Samstag, 19. Januar, um 18 Uhr ab der Kreuzung in Unterpreth.