Fahrradverleih in Hellenthal erlebt einen Boom

Die Garagen des Fuhrparks wurden renoviert, um alles ansprechend präsentieren zu können. Julia Schößler, Leiterin der Tourist-Info, und Bürgermeister Rudolf Westerburg, stellten jetzt den erweiterten Fahrradfuhrpark vor, der auch von den Hellenthaler Bürgern genutzt werden kann. Denn das Angebot hat laut Bürgermeister Rudolf Westerburg einen interessanten Nebeneffekt: »Auch viele Einheimische nutzen die Möglichkeit, die Räder zu Testzwecken auszuleihen, um zu sehen, ob sich eine teure Investition in E-Bikes für sie lohnt.« Julia Schlößer ergänzt: »So können sie ihre Ausdauer auf dem E-Bike vorher optimal testen.«

Angebot bekannter machen

Rudolf Westerburg, Michael Huppertz und Wilfried Knips von der Verwaltungsspitze gehen davon aus, dass auch die Corona-Pandemie, in deren Verlauf auch die Eifel verstärkt Anlaufziel Erholungssuchender ist, ihren Teil zu diesem Boom beiträgt. »Wir wollen dies nutzen, um unser Angebot noch bekannter zu machen«, sagt Julia Schößler. Sie empfiehlt wegen der großen Nachfrage eine Reservierung, so dass der »Runde um die Oleftalsperre« zum gewünschten Zeitpunkt nichts mehr entgegensteht.

Fahrradbus

An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen startet gleich neben der Tourist-Info am Hellenthaler Busbahnhof der Fahrradbus in Richtung Schmidtheim. Die Fahrt bietet den nicht so Trainierten die Möglichkeit, die anstrengende Steigung von Hellenthal bis Schmidtheim mit dem Bus zurückzulegen. Das Fahrrad wird auf einem Anhänger mitgenommen. Von Schmidtheim aus geht es dann mühelos mit dem Fahrrad wieder in Richtung Hellenthal. Diese Route ist bei Familien mit Kindern sehr beliebt.

Vorarbeit zahlt sich aus

In Hellenthal verweist man zudem gerne auf den Umstand, dass die vermehrte Ausleihe von Fahrrädern und E-Bikes die Hellenthaler Verwaltung nicht unvorbereitet getroffen hat. Die geleistete Vorarbeit zahle sich nunr aus. Man arbeite bereits seit Jahren kontinuierlich an der Verbesserung der touristischen Angebote. Unter anderem sei das Olefufer für Bürger und Urlauber ansprechend gestaltet und das Rad- und Wanderwegenetz auf Vordermann gebracht worden. Weitere Radwege sollen, etwa im Prethtal, ansprechender gestaltet werden.

Infos