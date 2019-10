Ausstellungen, Vorträge, Lesungen und Filme werden das Geschehen in der Grenzlandhalle prägen. Eine Besonderheit ist, dass es sich bei der Veranstaltungsreihe, die von Gerdine Snijder und Marita Rauchberger federführend organisiert wurde, um ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Hellenthal, der belgischen Gemeinde Büllingen und der niederländischen Gemeinde Eijsden-Margraten handelt.

Die Jugend interessieren

»Uns war wichtig«, erklären Snijder und Rauchberger, »vor allem die Jugend in das Geschehen einzubinden und sie für das Thema zu interessieren.« Daher werden zu Beginn der Veranstaltung am Mittwoch, 30. Oktober, auch rund 150 Schüler der drei Gemeinden gegen 11.30 Uhr die Ergebnisse ihrer Arbeiten präsentieren, die ebenfalls unter dem Thema »Frieden, wir arbeiten daran« standen. »Ich bin gespannt, wie die Jugendlichen in den drei Ländern diese Aufgabe angegangen sind und welche Unterschiede sich erkennen lassen«, so Gerdine Snijder.

Ausstellungen in der Grenzlandhalle

Kern der Gedenkveranstaltung sind die Ausstellungen, die bis zum 17. November jeweils samstags und sonntags ab 12 Uhr sowie nach Vereinbarung in der Grenzlandhalle zu sehen sein werden. Dazu zählen unter anderem »Missing in Action (MIA)«, die in der Ausstellung den Nachbau eines Feldhospitals, eines deutsch-amerikanischen Friedhofs und Fundsachen zeigen. »Liberation Route Eyes« präsentiert die Erlebnisse von zehn jungen Männern und Frauen während des Zweiten Weltkrieges, Jacques Rutten die Modellbauanlage »Befreiung im Kleinformat«. Die Galerie Eifel Kunst zeigt eine Fotoausstellung zu Relikten des Krieges. Unter dem Titel »Der Wall im Westen« werden Dokumente, Berichte und Fotografien vom Westwallbau gezeigt. Katharina und Dieter Koenn steuern eine Ausstellung mit Feldpostbriefen bei.

Die Sonderveranstaltungen