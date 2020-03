Mehrere Schafe sterben durch unbekannte Substanz

Besuchsverbot am Krankenhaus Maria Hilf in Daun

Daun. Seit heute gilt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus am Krankenhaus Maria Hilf in Daun ein generelles Besuchsverbot. Mit einem eindringlichen Appell richtet sich das medizinische Personal des Dauner Krankenhauses an Besucher und Patienten: Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Patientinnen und Patienten, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und die…