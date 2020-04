Viele YouTube-Gottesdienste zu Ostern

»Klar wird«, verrät Pfarrer Oliver Joswig von der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Schleidener Tal, »dass nicht alle Menschen, die sonst Gottesdienste aktiv mitgestalten würden, sich dazu im Stande sehen.« Daher mache man bei den anstehenden Gottesdiensten aus der Not eine Tugend und plane etwa die Einblendung selbst aufgenommener Beiträge in die Liveübertragungen.

Interaktive Elemente

Auch soll es interaktive Elemente geben, um mit der Gemeinde unmittelbar in den Dialog treten zu können. Joswig nennt dazu zwei spannende Beispiele: An Gründonnerstag habe man seit vielen Jahren das Tischabendmahl im Hellenthaler Gemeindehaus gefeiert. Das ist so in diesem Jahr nicht möglich. Oliver Joswig: »Wir haben daher einen Gottesdienst entwickelt, der alle – so sie denn wollen – in die Tischgemeinschaft des Gründonnerstags, 9. April, ab 19.30 Uhr mit hinein nimmt.« Man müsse nur zuhause den Tisch decken, ein wenig Brot auf schneiden, eine Flasche Wein oder Traubensaft öffnen und ein Glas oder einen Becher hin stellen.

Fotos und Filme im Livestream

»Zum Ende des Gottesdienstes«, so Oliver Joswig weiter, »bitten wir dann, uns Bilder oder kurze Filme zuzusenden, die wir sogleich noch in das live-Streaming einspielen wollen.« Schicken kann man an tische@eivelkirche.org oder per WhatsApp an 0178/1136812.

Weitere Gottesdienste

Ostermontag, 13. April, wird dann ab 10 Uhr zum ersten online-Gottesdienst für kleine und große Menschen eingeladen. Weitere Online-Gottesdienste gibt es an Karfreitag, 10. April, um 10 Uhr mit Pfarrerin Heike Hirt, am Ostermorgen, 12. Aprilm ist um 6 Uhr das Entzünden der Osterkerze und um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Erik Schumacher. Zudem freut man sich über Fürbitten, die entweder per WhatsApp oder Telegram an die Nummer 0178/1136812 oder als Email an fuerbitten@eivelkirche.org gesendet werden können. Mehr Infos gibt es unter www.eivelkirche.org

Arbeitshilfe mit Texten, Gebeten und Ideen für Familien

Wegen der Corona-Krise müssen in diesem Jahr alle öffentlichen Gottesdienste entfallen – für viele Christen ein schmerzhafter Verlust.

Um dem ein wenig zu entgegen zu wirken, hat die Gemeinschaft der Gemeinden Heiliger Hermann-Josef eine Arbeitshilfe für Familien mit Kindern (etwa ab dem Vorschulalter) erstellt, mit deren Hilfe sich Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern zu Hause feiern lassen.

Sie enthält religiöse Texte zum Vorlesen, Gebete und Ideen zum gemeinsamen Tun. Ab Mittwoch, 8. April, finden sich diese Anregungen auf den Internetseiten der GdG unter www.gdg-steinfeld.de und des Klosters unter www.kloster-steinfeld.de

Auf Wunsch können sie auch ab sofort per Mail zugesandt werden, Kontakt: alice.toporowsky@bistum-aachen.de Auf den Webseiten können Interessierte außerdem die gestreamten Gottesdienste aus der Steinfelder Basilika erleben und finden einen täglichen spirituellen Impuls.

Zum 75. Todestag Bonhoeffers

Eine Andacht zu Gründonnerstag sendet die Evangelische Kirchengemeinde Roggendorf am Gründonnerstag, 9. April, ab 19 Uhr über ihren Youtube-Kanal https://youtu.be/G_3-fcIs80g Wie Frank Kracht für die Gemeinde mitteilt, dient als Hintergrund der 75. Todestag Dietrich-Bonhoeffers, nach dem auch das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde von Mechernich benannt ist. Die Andacht zum letzten Abendmahl Jesu mit seinen Freundinnen und Freunden wurde im Zeichen der Corona-Krise im Vorfeld der Kar- und Ostertage mit den Pastören Dr. Michael Stöhr und Christoph Cäsar aufgenommen.