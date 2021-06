14-jähriges Mädchen wird vermisst

Busfahrer angegriffen

Antweiler. Am Montag, 28. Juni, kam es gegen 17.35 Uhr in der Gemarkung Antweiler zu einem räuberischen Angriff auf einen Busfahrer.Der bislang unbekannte Täter stieg gegen 17.15 Uhr als alleiniger Fahrgast in Dümpelfeld in den Bus der Linie 864 zu und nahm unmittelbar hinter dem Busfahrer Platz. Nach kurzer Fahrzeit drückte der Täter dem Fahrer einen unbekannten Gegenstand in…