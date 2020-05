15-Jahriger aus Kall wird vermisst

Vermisst ist seit Freitag, 15. Mai, gegen 21 Uhr der 15-jährige Maurice Tümmler aus Kall. Er wurde am 14. Mai in einem Krankenhaus aufgrund eines Abszesses am linken Arm operiert. Der Arm ist mit einem dicken Verband verbunden, um die Wunde zu schützen. Er verließ seine Mutter, als er sich in Euskirchen aufhielt. Bei nicht erfolgter Nachsorge der Wunde kann sich diese entzünden und zu einer Sepsis (Blutvergiftung) führen, was zu einer Gefahr für Leib und Leben des Jugendlichen führt. Deshalb wendet sich die Polizei Euskirchen an die Öffentlichkeit.

Personenbeschreibung:

Maurice Tümmler ist

ca. 170 cm groß und hat braune Haare

Bekleidung:olivgrüne Basecap der Marke Adidas, blaue Trainingsjacke der Marke Nike, schwarze Jogginghose der Marke Nike, schwarze Schuhe der Marke Nike mit weißem Logo

sonstige Auffälligkeit: Verband am linken Arm

Eine Nahbereichsfahndung im Euskirchener Stadtgebiet führte bislang nicht zum Auffinden. Er könnte sich auch im Bereich des Hauptbahnhofes in Bonn aufhalten, da er in der Vergangenheit bereits häufiger dort aufgegriffen wurde. Hinweise zum Aufenthaltsort werden telefonisch erbeten unter 02251-799 510 oder 02251-799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de