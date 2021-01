Achtung Gewerbetreibende: BetrÃ¼ger am Werk

Our Do The Homework For Me company is the one responsible for the quality of your essay papers. We guarantee a premium one. Visit our site to order Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass aktuell keine Bürgerbroschüre aufgelegt wird und rät zur Vorsicht. Experten raten in dem Zusammenhang, weder auf die Anfragen einzugehen, noch auf irgendeine Frage mit „ja“ zu antworten. Sollte in der Zukunft eine Neuauflage der Kaller Bürgerbroschüre erfolgen, wird dies in den kommunalen Medien (Rundblick, Internetauftritt) sowie der lokalen Presse bekanntgegeben.

Ansprechpartner

Zudem können sich von der Verwaltung beauftragte Firmen stets mit einem Empfehlungsschreiben der Gemeinde Kall ausweisen. Bei Fragen oder Unsicherheiten können sich Betroffene jederzeit an die Gemeindeverwaltung wenden. Ansprechpartnerinnen im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit sind Alice Gempfer, Tel. 02441/ 888-76, sowie Michaela Kratz, Tel 02441/ 888-11. Auch während der pandemiebedingten Schließung des Rathauses stehen die Verwaltungsmitarbeiter ohne Einschränkungen telefonisch oder per Mail zur Verfügung.