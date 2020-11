Â»All-einÂ« ist die groÃŸe Liebe zur Musik

The best Visit Website service that we know of is PaperNow.org. It's cheap, run by professionals, and always delivers the promise. If you have no time to do written homework or some assignments appear to mind-cracking, then our writing services are your best shot. There are 9 reasons why our essay service is the best: Buy 30+ types of academic papers. Choose any type of written homework, and a Auch René Krömer, der in Schleiden aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Kall wohnt, ist als freischaffender Pianist arg von Corona gebeutelt. Dennoch versteht er seine CD »All-ein« nicht im Sinne von alleingelassen, sondern in des Wortes Urspung - mit allem eins. Und so ist auch sein Blick auf die Corona-Zeit. »Ich habe lange überlegt, ob ich das Projekt überhaupt angehen soll«, verrät René Krömer. Denn geplant war die Aufnahme schon vor der Corona-Pandemie. Am Ende hat sich Krömer, der seit über 25 Jahren als professioneller Pianist tätig ist, dazu entschieden, den Traum von einer eigenen Solo-CD mit Eigenkompositionen, Bearbeitungen von Jazz-Standards und klassischen Werken zu verwirklichen.

Livestream-Konzerte mit Marc Marshall

Are you looking for dynamic & compelling content from a UK cat writer & Paper Writer Service with an international client base? contact@emilyfowlerwrites.com. Es sollte eine sehr gute Entscheidung werden. Denn trotz der immensen Einschränkungen und Verluste, die er als Berufsmusiker durch die Pandemie einstecken musste, wurde es für ihn auch eine sehr kreative Zeit. Viel dazu beigetragen haben die insgesamt 94 Livestream-Konzerte, die René Krömer gemeinsam mit seinem Freund und Sänger Marc Marshall gegeben hat. Seit Jahren begleitet er den bekannten Musiker am Piano und war auch beim Gastspiel von Marshall & Alexander bei der Monschau-Klassik 2011 auf der Monschauer Burg mit von der Partie. »Ich bin runter nach Baden-Baden gefahren und habe mich bei ihm im Gästezimmer einquartiert«, erzählt René Krömer. Jeden Tag wurden zuächst fünf neue Stücke eingeprobt und abends dann per Livestream gespielt.

50 Tage hintereinander

Professors try to scare their students with plagiarism scanners. If you buy essays from weblink, how do you know they're original? At »Wir haben in leerstehenden Hotels und sogar in einem verlassenen Schwimmbad unsere Auftritte gehabt - in einer ersten Phase sogar 50 Tage hintereinander.« Langeweile konnte gar nicht aufkommen, da jeden Tag neue Stücke erarbeitet wurden - vom Schlager über Pop bis hin zu Oper, Jazzstandards und eigenen Stücke. »Da kam man in einen richtig kreativen Flow«, schmunzelt René Krömer. Folge: Einige Stücke standen bei der Aufnahme seiner CD schon nach dem ersten Take! Die große Leidenschaft von René Krömer ist das klassische Klavierspiel und der Jazz, er ist aber als Musiker längst für die unterschiedlichsten Stilrichtungen offen.

Von Udo Jürgens stark beeindruckt

Großen Anteil daran hatte Udo Jürgens. Bei dessen letzter Tournee im Jahr 2014 war er als Pianist in der Pepe Lienhard Band mit von der Partie. »Er hat mich als Entertainer, Musiker, Komponist und Mensch sehr stark beeindruckt.«

Hier geht es zur CD