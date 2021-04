Betrüger in Kall unterwegs

dm-Märkte bieten kostenlose Corona-Schnelltests an

Trier. Die Drogeriemarktkette dm bietet ab sofort auch in Trier kostenlose Corona-Schnelltests an. Die Testung ist dabei vollkommen kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung via dm-App oder Homepage des Unternehmens sind notwendig. Spontantestungen sind derzeit noch nicht möglich, befinden sich aber in der Planung.